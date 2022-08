Avioneta se desploma y estalla en plena autopista de California

(NOTICIAS YA).-Una avioneta tipo Piper PA-32 de un solo motor, se estrelló en la Autopista 91 entre Lincoln y Main en Corona, California al este de Los Ángeles, a mediodía del martes, al tratar realizar un aterrizaje de emergencia informó la Patrulla de Caminos de Caliornia.

Autoridades detallaron que la nave intentaba volar al Aeropuerto Municipal de Corona , pero el piloto informó que tenía un "problema de motor" no especificado y se vio obligado a intentar el aterrizaje de emergencia.

On-scene footage from Corona Engine 3 as they arrived on scene to the plane crash on the 91 Eastbound in Corona. #PlaneCrash #91freeway #Corona #CoronaFire pic.twitter.com/a0DwwV4aOB

— Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) August 9, 2022