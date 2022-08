Donald Trump se ampara en la Quinta Enmienda para no responder preguntas del fiscal general de Nueva York

(NOTICIAS YA).- El día de hoy el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía programada una declaración frente ante el fiscal general de Nueva York, pero tomó la decisión de callar amparado en la Quinta Enmienda aconsejado por sus abogados.

Se tenía previsto que el expresidente fuera depuesto por abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La deposición de Trump es parte de un proceso de investigación sobre la organización del exmandatario, la cual supuestamente engañó a prestamistas, autoridades fiscales y aseguradoras con el fin de darles estados financieros fraudulentos.

CNN informó que Trump dijo en un comunicado que tomó la determinación con el consejo de sus abogados de no responder a los cuestionamientos sobre derechos y privilegios otorgados a los ciudadanos.

Estos primeros días de la semana no han sido de los más tranquilos para Donald Trump, ya que el lunes distintos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron una de las propiedades del expresidente en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el cateo se debió a una investigación de manejo de documentos presidenciales y clasificados.

El martes fue otra piedra en el zapato para Trump porque buscaba impedir que un comité de la Cámara obtuviera sus declaraciones de impuestos, pero un tribunal federal de apelaciones se lo negó.

A principios de año, la oficina del fiscal general de Nueva York, dio a conocer que la organización de Trump implementó en sus estados financieros valoraciones de activos falsos o engañosos con el propósito de obtener beneficios fiscales, préstamos y seguros, informó CNN.

Una de las respuestas que han dado distintos políticos estadounidenses, es por parte del representante de EE. UU. para el distrito 15 del Congreso de California, Eric Swalwell, el cual mencionó que “mientras Trump suplica la Quinta como un mafioso…Biden firmó un proyecto de ley para ayudar a los veteranos expuestos a pozos de combustión tóxicos”.

As Donald Trump was pleading the Fifth like a two-bit mobster, Biden signed a bill to help Vets exposed to toxic burn pits. Your choice: lawbreaker or lawmaker.

— Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) August 10, 2022