Enmascarados asaltan tienda de vaporizadores electrónicos en Las Vegas

Ladrones roban recipiente de propinas de tienda comercial en Las Vegas

De acuerdo a la policía metropolitana de Las Vegas, su oficina recibió una llamada alrededor de las 3:28 de la tarde el pasado miércoles, sobre un robo en una tienda ubicada en la cuadra 4500 de la Avenida Sahara Oeste.

“En el estado de Nevada es ilegal usar la fuerza mortal solamente defensa de propiedad pero uno sí puede usar fuerza mortal o atacar con un cuchillo, un bate de béisbol, una pistola si es que uno tiene miedo de perder su propia vida de ser agredido gravemente entonces uno puede defender a su persona,a un familiar, la persona que esté cerca a uno.”

“Lo que nunca se debe hacer es atacar a la persona si ya está huyendo especialmente su ya es con fuerza mortal, si uno dispara a una persona en la espalda tres veces obviamente no tenía miedo de ser atacado , la persona ya estaba huyendo de la escena.”

Nuestro equipo salió a las calles en busca de reacciones, hoy conversamos con un empleado de una tienda que en el pasado fue víctima de robo.

“Es muy fácil criticar cuando no estás en el momento, yo por lo menos he estado dos veces asaltado por clientes y en el momento es el instinto de sobrevivir, tu nomas te preocupas de que vas a morir y la gente no piensa eso.”

Además,envió un mensaje a las autoridades del valle.

“Hace falta que se preocupen por las zonas pobres y no solo por las zonas ricas, Summerlin tiene un montón de policías y allí no hace falta pero aquí casi no hay nada.”

Autoridades dijeron que tres jóvenes han sido arrestados por este incidente.Se desconoce la gravedad del ladrón que fue apuñalado.