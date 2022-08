Julio registró una disminución en el aumento de los precios al consumidor

(NOTICIAS YA).- El miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer que el índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés) no presentó cambios en el mes de julio.

CPI for all items unchanged in July as fall in gasoline offsets shelter, food increases https://t.co/MdFNWoD78N #CPI #BLSdata

