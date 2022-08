Reacciones de los ganadores en las elecciones primarias del martes en EE. UU.

(NOTICIAS YA).- Ayer se llevaron a cabo votaciones primarias en los estados de Wisconsin, Vermont y Minnesota, del lado de Wisconsin el partido republicano se llevó una victoria, mientras que en Minnesota se quedaron del lado de los demócratas.

Minnesota

La progresista Ilhan Omar se llevó la victoria en estas elecciones, la cual se postuló para un tercer mandato del quinto distrito del Congreso del estado de Minnesota, la reacción de Omar fue la siguiente:

“La victoria de esta noche es un testimonio de cuánto cree nuestro distrito en los valores colectivos por los que luchamos y cuánto están dispuestos a hacer para ayudarnos a superar la derrota. Esta victoria es para ellos y para todos los que todavía creen que la regresión no será el legado de la Quinta”, comentó en cuenta de Twitter.

Tonight’s victory is a testament to how much our district believes in the collective values we are fighting for and how much they’re willing to do to help us overcome defeat. This win is for them and everyone who still believes that regression will not be the legacy of the Fifth. pic.twitter.com/z7u0iVI5PU — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 10, 2022

El senador Bernie Sanders comentó en Twitter que Omar logró salir adelante a pesar de los feroces ataques que recibió y los miles de dólares que invirtieron en su contra.

.@IlhanMN has faced some of the ugliest attacks of any elected official, and throughout this primary had hundreds of thousands of dollars spent against her. Despite this, she won her primary once again. CONGRATULATIONS — I look forward to continuing to serve alongside you. pic.twitter.com/rP2hPaTKUC — Bernie Sanders (@BernieSanders) August 10, 2022

La senadora Elizabeth Warren, también mostró su apoyo, ya que dio a conocer su deseo de seguir trabajando con Omar.

Working families have a champion in you, @IlhanMN, and I’m looking forward to continuing to fight by your side. Congratulations! https://t.co/ges7SeJ1i4 — Elizabeth Warren (@ewarren) August 10, 2022

Wisconsin

Del lado de Wisconsin, el veterano del ejército (según el perfil de su cuenta oficial de Twitter), Tim Michels, le ganó la carrera a la exvicegobernadora Rebecca Kleefisch en las votaciones primarias para gobernador del estado.

Michels compartió en Twitter un agradecimiento para todas aquellas personas que votaron por él.

“Gracias a todas y cada una de las personas que tocaron una puerta, hicieron una llamada telefónica, publicaron en las redes sociales o hablaron con un vecino. Juntos venceremos a Tony Evers en noviembre”, escribió Michels.

Thank you to each and every person who knocked on a door, made a phone call, posted on social media, or talked to a neighbor. Together, we will beat Tony Evers in November. #letsgettowork pic.twitter.com/pT24HzYmlG — Tim Michels (@michelsforgov) August 10, 2022

Vermont

La victoria de Becca Balint sobre la vicegobernadora Molly Gray la encamina a ser la primera mujer que represente a Vermont en el Congreso, informó CNN.

La reacción de Balint fue de humildad y honradez al ganar las elecciones, al igual que agradeció a todas las personas por “votar por un futuro mejor”, expresó Balint en su cuenta de Twitter.

I'm humbled and honored by this victory. This was only possible because of people from every corner of Vermont who banded together to work and vote for a brighter future. This is your victory, because this has always been a movement by and for all VTers. Together we made history. pic.twitter.com/kHAnO0Lf3B — Becca Balint for Congress (@BeccaBalintVT) August 10, 2022

“Vermont ha elegido una visión audaz para el futuro y estaré orgulloso de representarnos en el Congreso. Podemos preservar la democracia, abordar el cambio climático, cerrar la desigualdad y hacer que el sistema de atención médica funcione para todos nosotros. Sé que lo haremos”, comentó en un tuit Balint.

Bernie Sanders comentó que Balint “es el tipo de persona que necesitamos en Washington para abatir las innumerables crisis que enfrentamos, desde la amenaza…del cambio climático hasta la vivienda asequible y la atención médica”.

I know — and Vermonters know — @BeccaBalintVT does the work. She is the kind of person we need in Washington to tackle the countless crises we face, from the existential threat of climate change to affordable housing and health care. Congratulations on this extraordinary moment. pic.twitter.com/4Nk58DDq7a — Bernie Sanders (@BernieSanders) August 10, 2022

Con información de CNN.