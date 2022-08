Tres personas perdieron la vida en explosión de una casa en Indiana

(NOTICIAS YA).- El jefe del Departamento de Bomberos de Indiana, Mike Connelly, dio a conocer en una conferencia de prensa que tres personas perdieron la vida y cerca de 39 hogares resultaron con daños luego de una explosión en Evansville, Indiana.

Connelly comentó que de momento no han completado sus búsquedas, por lo que podría haber más víctimas, al igual que dijo que todavía no es seguro entrar a los edificios.

Para auxiliar en las labores, un equipo de colapso estructural fue llamado para que pudiera inspeccionar los edificios que pueden estar en riesgo de desplomarse.

La investigación del accidente se está llevando a cabo.

El alcalde de Evansville, Lloyd Winnecke comentó en su cuenta de Twitter que el personal de "primeros auxilios y los departamentos de la ciudad continuarán manteniendo seguros e informados a los residentes en los vecindarios de Willemette Village/Wesselman Park".

With @EvansvillePD, @EvansvilleFD, @EVV_EMA82, AMR and Building Commission on North Weinbach Avenue.

Our first responders and city departments will continue to keep residents in the Willemette Village/Wesselman Park neighborhoods safe and informed. pic.twitter.com/n0RhQY6zkd

