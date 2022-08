Trump publica nuevo video estilo campaña después de la redada del F.B.I. a Mar-a-Lago

(NOTICIAS YA).- “Somos una nación en declive”, dijo Donald J. Trump al comienzo del video de casi 4 minutos publicado poco después de la medianoche del martes en su cuenta Truth Social, que consistía principalmente en imágenes en blanco y negro y el sonido siniestro de la lluvia y los truenos.

“Somos una nación en decadencia… Somos una nación que en muchos sentidos se ha convertido en una broma. Pero pronto volveremos a tener grandeza”, dice.

El video de Trump comenzó en blanco y negro y con un telón de fondo de lluvia y truenos mientras enumeraba lo que llamó prueba de “una nación en declive”.

En el video, el expresidente se queja de que EE. UU. se ha convertido en “una nación que ha armado a sus fuerzas del orden contra el partido político contrario como nunca antes, nunca habíamos visto algo así”, dijo.

El discurso de Trump en el video se hizo eco de su discurso inaugural de 2017 en el que prometió revertir la “carnicería estadounidense”.

“Somos una nación que tiene la inflación más alta en más de 40 años, donde el mercado de valores acaba de terminar la peor primera mitad de un año en más de cinco décadas”, dice en medio de una larga lista de fallas de su sucesor, Joe Biden.

“Somos una nación que tiene el costo energético más alto de su historia. Ya no somos independientes de la energía o dominantes en la energía, lo que éramos hace solo dos años”, dice, refiriéndose a su tiempo en la Casa Blanca.

“Somos una nación que está mendigando petróleo a Venezuela y Arabia Saudita. Somos una nación que se rindió en Afganistán, dejando atrás soldados muertos, ciudadanos estadounidenses y el mejor equipo militar del mundo por valor de 85.000 millones de dólares”, señala Trump.

El presidente número 45 también acusa a EE. UU. de haber “permitido que Rusia devastara un país, Ucrania, matando a cientos de miles de personas”, pronosticando que “solo empeorará”.

“Somos una nación que está permitiendo que Irán construya un arma nuclear masiva y que China use los billones y billones de dólares que le quitó a Estados Unidos para construir un ejército que rivalice con el nuestro.

“Somos una nación que en los últimos dos años ya no es respetada en todo el mundo”.

En casa, ya no permitimos la libertad de expresión, y un país “cuyo sistema educativo está clasificado al final de todas las listas”, afirma.

“Somos una nación que en muchos sentidos se ha convertido en una broma. Pero pronto volveremos a tener grandeza”, promete Trump, mientras se activan hilos conmovedores e imágenes en color.

Las imágenes cambiaron a color y agitaron hilos cuando Trump prometió que “pronto volveremos a tener grandeza”.

“No hay montaña que no podamos escalar; no hay cumbre que no podamos alcanzar; no hay desafío que no podamos superar; no hay victoria que no podamos tener”, promete.

“No nos doblaremos, no nos romperemos, no cederemos nunca, nunca, nunca. Nunca nos rendiremos, nunca nos daremos por vencidos y nunca, nunca retrocederemos.

“Nunca te defraudaremos. Mientras tengamos confianza y estemos unidos, los tiranos contra los que estamos luchando no tienen ni la más mínima oportunidad”, dice.

MIRA EL VIDEO CON EL MENSAJE DEL EXPRESIDENTE HACIENDO CLIC AQUÍ