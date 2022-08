O’Rourke responde con un insulto a quien se burló de su discurso sobre las armas

(NOTICIAS YA).- Así fue como el candidato a la gubernatura del estado de Texas, Beto O’Rourke, en plena campaña que hacía en Mineral Wells, al oeste de Forth Worth, respondió en medio de su discurso a un asistente que se burló de lo que estaba diciendo.

El candidato hablaba sobre la irresponsabilidad de comprar armas y del gran daño que han causado en los últimos meses, haciendo referencia a la tragedia de Uvalde, donde perdieron la vida 19 pequeños y dos maestras que se encontraban en la escuela, cuando fueron sorprendidos por un tirador de 18 años, que portaba un rifle tipo AR-15 con el que los mató.

Al estar refiriéndose a los hechos de Uvalde, se escuchó una risa, que se tomó como burla, que venía de un simpatizante del gobernador Greg Abbott, inmediatamente el candidato respondió, “Puede que sea cómico para ti”, dijo O’Rourke, además de insultarlo, “motherfucker”, escuharon todos en el evento. “Pero para mí no lo es”, respondió molestó el candidato.

Ante la mirada de todos los presentes y ser testigos de lo ocurrido por la franca respuesta del demócrata, el público se levantó ovacionando la contestación de O’Rourke.

Esta situación se ha dado a conocer virtualmente por un video que circula en las redes sociales.

.@BetoORourke to a Greg Abbott supporter who laughed when the gubernatorial candidate mentioned the mass school shooting in Uvalde, Texas: “It may be funny to you motherfucker, but it’s not funny to me.” #txlege

pic.twitter.com/EyT4UD72mw

— Shannon Watts (@shannonrwatts) August 11, 2022