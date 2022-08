Precio promedio de la gasolina se mantiene por debajo de los $4

(NOTICIAS YA).- El día de hoy los estadounidenses amanecieron con una buena noticia para la economía individual de cada ciudadano; la Asociación Americana de Automóviles (AAA) dio a conocer que el precio promedio nacional de la gasolina está en $3.99.

El precio promedio nacional de la gasolina no había disminuido de $4 por galón desde hace cinco meses, informó AAA.

El presidente Joe Biden comentó en su cuenta de Twitter que la noticia sobre el nuevo precio nacional por galón de la gasolina “es un alivio bienvenido para las familias trabajadoras”.

Today's news that the average national gas price is below $4 a gallon is welcome relief to working families.

That’s over one dollar down from peak prices. And I'm not done calling on oil producers to increase global supply so prices can drop even more.

— President Biden (@POTUS) August 11, 2022