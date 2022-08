Sujeto armado intenta entrar a oficinas del FBI; provoca tiroteo contra agentes

(NOTICIAS YA).-Un sujeto armado intentó violar el perímetro de las instalaciones del FBI en la ciudad de Cincinnati este jueves, informó la dependencia federal a través de sus redes sociales.

El hombre, quien también portaba un chaleco antibalas, intentó traspasar el control de visitas en la oficina del FBI de Cincinnati, Ohio, y comenzó a disparar a los agentes cuando estos le confrontaron, detalló Univision.

El incidente comenzó a las 9:00 am cuando el sujeto "intentó traspasar el control de visitantes". Se activó la alarma y respondieron "agentes especiales armados del FBI", pero el individuo logró escapar a bordo de un vehículo por la Interestatal 71.

"El FBI, la patrulla de tráfico estatal de Ohio, y fuerzas de seguridad local están en la escena de los hechos, cerca de Wilmington, Ohio, tratando de resolver este crítico incidente", indicó el Buró en un breve comunicado.

At approximately 9 AM this morning an armed subject attempted to breach the Visitor Screening Facility at #FBI Cincinnati. After an alarm and a response by FBI special agents, the subject fled north onto Interstate 71. pic.twitter.com/vFZHnpbM9L

— FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022