Víctimas de ataque racial piden justicia

(NOTICIAS YA).-Luego de ser víctimas de un brutal ataque en una gasolinera de Aurora, Colorado, dos inmigrantes hispanos rompen el silencio para pedir justicia y que se capture al responsable, quien permanece prófugo.

¿Qué sucedió?

Un video muestra el momento en que el sospechoso golpea a las víctimas, quienes estaban hablando en español, les arroja una piedra contra su auto y les rocía gasolina.

“Estaba en el carro y sentí que sonó el de la gasolina y yo a lo que me voltié me echó gasolina de aquí para abajo”, indicó Salazar, quien recuerda que el atacante luego se dio la vuelta y se metió a su vehículo de manera violenta.

“Comenzó a abrir el switcher y a oprimir, a calentar el de prender los cigarrillos. Entonces yo me metí y a lo que fui a cerrar el switcher me pegó en la mano y quitó la llave y sacó el encendedor”, agregó la víctima.p

Se presume que el sospechoso quería prenderles fuego, pero Eduardo cree que ocurrió un milagro.

El sospechoso también les lanzó insultos raciales, diciéndoles que se fueran del país que no pertenecían aquí, para luego huir.

Desde entonces permanece prófugo, algo que no deja dormir en paz a Salazar, ya que teme que el sujeto pueda atentar de nuevo contra su vida o la de sus seres queridos.

“El problema es que me está afectando en todo, que de pronto él me vea. No puedo ir Aurora porque hay peligro que al muchacho no lo han cogido y me pase algo que llegue a la casa y de pronto haga algo”, comentó Salazar.