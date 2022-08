Familia conduce desde Utah para reunirse con su cachorro robado en San Diego

(NOTICIAS YA).- Una familia de Utah se reunió este viernes con su amado cachorro luego de pasar varios días separados desde que él fue robado mientras estaban de campamento en San Diego; la policía ayudó en el rescate y hay un detenido.

Fue durante la mañana del 2 de agosto cuando la familia de vacacionistas se dio cuenta de que su amado cachorro Chancho, un Goldendoodle, no estaba en su jaula afuera de la tienda en donde acampaban en Campland by the Bay.

La familia buscó a su mascota con desesperación en las áreas cercanas, pero tras revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que un hombre se llevó a Chancho alrededor de las 2:30 a.m., entonces notificaron al Departamento de Policía de San Diego.

La familia tuvo que regresar a su casa en Utah, mientras los agentes de la División Norte comenzaron a investigar el caso.

Los detectives lograron identificar al hombre que ingresó al parque sin un perro y luego salió con uno. Se trata de Johnny Smith, de 40 años, quien fue arrestado este jueves, 11 de agosto, en National City y acusado de delitos graves de robo.

Así fue como Chancho terminó bajo custodia del Departamento de Policía de San Diego y su familia fue notificada de que estaba a salvo, por lo que inmediatamente emprendieron su camino de regreso a San Diego.

Tras conducir toda la noche, finalmente, la familia logró reencontrarse con Chancho.

La emotiva reunión fue captada en video por agentes de la División Norte, quienes compartieron el agradable momento en redes sociales.

Como recordatorio, SDPD recomienda a los dueños de mascotas protegerlos de la siguiente manera: