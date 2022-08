Individuo que intentó entrar a oficinas del FBI en Cincinnati recibió disparo mortal

(NOTICIAS YA).- El día de ayer el departamento del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Cincinnati reportó que un sujeto armado intentó ingresar al centro de detección de visitantes del FBI, pero después de enfrentarse con los elementos policiales, los agentes lograron abatir al agresor.

CNN informó que una fuente federal les comentó que se pensaba que el sospechoso llevaba consigo un rifle AR-15 junto con una pistola de clavos.

El FBI de Cincinnati compartió un comunicado en su cuenta de Twitter, donde mencionaron que el sujeto le disparó a uno de los oficiales, lo que provocó que los agentes también descargaran sus armas contra el agresor. Alrededor de las 3:45pm el individuo recibió un disparo y el Buró Federal de Investigaciones confirmó su fallecimiento.

Updated statement on today's incident at the #FBI Cincinnati Field Office: pic.twitter.com/Y6B7alGVdf

— FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 12, 2022