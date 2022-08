Juez del condado de Hidalgo firma declaración local de estado de desastre por las sequías que hay en la zona

(NOTICIAS YA).- El Condado de Hidalgo dio a conocer el día de ayer que el juez del Condado, Richard F. Cortez firmó bajo sus capacidades como director de emergencias una declaración de estado de desastre local a causa de las recientes sequías.

“El juez del Candado de Hidalgo, Richard F. Cortez, en sus capacidades como director de emergencias, firmó una declaración de estado de desastre local el jueves a causa de las sequías en curso”, se menciona en el informe compartido desde la cuenta de Twitter del Condado de Hidalgo.

Today, Hidalgo County Judge Cortez signed a local state of disaster declaration related to the regional drought. It says that th county “has suffered exceptional drought conditions that pose a threat of imminent disaster. It’s effective immediately & remains in effect for 7 days. pic.twitter.com/8LKb6JlwzL

— Hidalgo County (@HidalgoCounty) August 11, 2022