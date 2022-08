Residente de San Diego denuncia haber sido despedida injustificadamente

(NOTICIAS YA).- A través de una llamada a Univision San Diego, una mujer residente denuncio públicamente que fue despedida de su trabajo de manera injusta.

“Fue injusto la forma en que me despidieron 17 años le dediqué a ellos me digo a mí, pues por qué ... hasta la fecha de ahora no sé qué es un Warning he escuchado que firmar a mí que firmaron, pero a mí nunca me dieron uno” expresó para Noticias Ya San Diego, Sebastiana León.

Nos vimos a la tarea de investigar con los expertos y esto fue lo que el Director Centro de Derecho declaró,"El Estado de California, así como la mayoría de los estados, el trabajo está por la parte del empleador y del empleado, solamente a la voluntad de los que se quieren quedar en el trabajo"

"Esto de la notificación de las dos semanas y realmente una cortesía de las dos partes más no es una obligación legal", agregó.

Un despido es justificado, siempre y cuando no se viole el código laboral, y despidan a una persona por discriminación, ya sea por embarazo, por edad, preferencia sexual.

Por otro lado, personas de 40 años o más tienen una protección especial ,esto es, si están haciendo un despido y la persona que es mayor de 40 años está siendo señalada.