Gana más de $200 mil dólares jugando al póker en Las Vegas

(NOTICIAS YA).-Todos sabemos que la casa nunca pierde, pero de vez en cuando algunos tienen que ganar para que la emoción continúe y la ilusión de apostar en los casinos no se pierda en la conocida como “La ciudad del pecado”, Las Vegas.

Ese es el caso de un miembro del sistema de recompensas Caesars Rewards, quien el pasado viernes asistió al casino Paris y jugó en la mesa de póker estilo tres cartas, donde se reparten tres cartas a cada jugador y se utilizan otras dos de manera comunitaria.

El cliente identificado por el propio casino como Miguel T. logró ganar el jack-pot o premio mayor de nada más y nada menos que $245,678 dólares, todo gracias a una mano de ensueño, ya que logró la mano más alta del juego conocida como Royal Flush o escalera real.

Miguel recibió un as, un jack y un 10 de tréboles, mientras que el crupier lanzó el rey y la reina del mismo palo, para darle así al jugador el jugoso premio de casi un cuarto de millón de dólares.

No cabe duda que hay quienes tienen mucha suerte y no la desaprovechan, por lo que van a los casinos de Las Vegas a poner en práctica sus cábalas y habilidades. Esta historia fue dada a conocer por la cuenta oficial del propio casino.

Congratulations to @CaesarsRewards member Miguel T. on hitting a $245,678 mega jackpot playing Three Card Poker.✨

21+. Gambling problem? Call 800-522-4700. pic.twitter.com/Lz3JuzQRiX

— Paris Las Vegas (@ParisVegas) August 12, 2022