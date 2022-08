Gravemente herido un joven de 14 años en accidente vial

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Bromfield, informó que el sábado por la tarde se registró un percance que involucró a un vehículo y que dejó gravemente herido a un joven de 14 años que iba en una bicicleta.

Los oficiales de Bromfield dijeron que el accidente sucedió pasadas las 2 p.m. en el bulevar Lowell y la avenida 144th, cuando un vehículo golpeó a una bicicleta.

SB Lowell Blvd is closed from 136th to 144th following a vehicle vs bicycle crash. The WB lanes remain open. The PD's Traffic Unit has been called to investigate. The bicycle raider was taken to a local hospital with serious injuries. No additional info is available for release. pic.twitter.com/ReeVg1ZcAC

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) August 13, 2022