Cierre de la I-70 en Glenwood Canyon

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Transporte de Colorado ha cerrado la carretera interestatal 70 en Glenwood Canyon debido a una advertencia de inundación repentina emitida por las áreas quemadastras el incendio Grizzly Creek y Glenwood Canyon. La advertencia de inundación fue anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional a las 5:00 p.m. el aviso rige hasta las 20:00 horas.

La I-70 en dirección este y oeste está cerrada desde Glenwood Springs (salida 116) hasta Dotsero (salida 133), con un segundo punto de cierre para el tráfico en dirección oeste en Eagle (salida 140). Los residentes del condado de Eagle aún tendrán acceso a las ubicaciones entre las salidas 133 y 140 mediante el uso de la autopista US 6. En el lado oeste del cañón, los automovilistas continúan teniendo acceso a Glenwood Springs y Roaring Fork Valley.

Es necesario un cierre de seguridad de la I-70 como parte del protocolo de seguridad para proteger al público que viaja de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Glenwood Canyon informó CDOT. Los automovilistas deben monitorear las alertas meteorológicas para ver cuándo finaliza la advertencia de inundación repentina. El cierre de seguridad seguirá vigente hasta que se levante la advertencia de inundación repentina. El cierre puede permanecer vigente si las condiciones climáticas son impredecibles o si ocurren inundaciones repentinas.

Los automovilistas deben usar COtrip.org o la aplicación móvil gratuita COtrip Planner de CDOT para planificar una ruta alternativa. Se recomienda la ruta alternativa del norte en la US Highway 40 para la mayoría de los automovilistas. La ruta alternativa del norte requerirá aproximadamente 2,5 horas de tiempo de viaje adicional para llegar a su destino, en comparación con viajar por la I-70 a través de Glenwood Canyon. Los automovilistas en dirección oeste desde el área metropolitana de Denver pueden llegar a la ruta norte a través de la US Highway 40, la Colorado Highway 9 o la Colorado Highway 131. (Al desviarse hacia el norte por la CO 9, los automovilistas deben anticipar la construcción en la salida 205 en Silverthorne). Luego, los viajeros pueden continuar hacia el oeste por US Highway 40 y luego hacia el sur por CO 13 para completar la ruta alternativa y regresar a la I-70 en dirección oeste en Rifle (salida 90). Para los automovilistas de la I-70 en dirección este, existe un punto de control de tráfico en West Rifle en dirección este (salida 87) para guiar a los automovilistas hacia la ruta alternativa del norte.