Fuerte ruido causa retrasos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid

(NOTICIAS YA).- La mañana del 14 de agosto, el Aeropuerto Internacional Harry Reid, dio a conocer a través de sus redes sociales, que un fuerte ruido en la terminal uno del aeropuerto causó pánico en los viajeros.

El incidente provocó retrasos en los vuelos, al igual que terror en los pasajeros que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto.

Luego del estruendo, los viajeros intentaron apresurar el paso en los distintos puntos de control de seguridad, lo que ocasionó un incidente de seguridad.

Desde la cuenta de Twitter de Harry Reid, anunciaron que todo se trató de una falsa alarma, no había ninguna amenaza en el aeropuerto.

FALSE ALARM: There is no threat at the airport. A loud noise has caused panic at Harry Reid International Airport this morning, and created a security incident. We appreciate the patience of those traveling today as operations are in the process of returning to normal.

Otra de las principales causas de los retrasos, fue debido a que los pasajeros tenían que volver a pasar por los distintos puntos de control para que sean revisados nuevamente antes de abordar sus vuelos.

Harry Reid notificó que los retrasos seguirían durante toda la mañana de ayer, mientras que los distintos miembros del aeropuerto continuaban trabajando para que las operaciones volvieran a la normalidad en los puntos de control de seguridad.

El último comunicado que hizo la cuenta de Twitter del aeropuerto fue para dar a conocer que los retrasos podrían continuar a lo largo del día, al igual que había posibilidades de que se realizarán algunas cancelaciones.

Update (9:35 a.m.): Delays are expected to continue throughout the day and cancellations are possible as we work to return operations to normal. Check on the status of your flight with your airline before heading to the airport.

— Harry Reid International Airport (@LASairport) August 14, 2022