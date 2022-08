Hombre hispano arrolla a multitud y asesina a su madre a martillazos en Pennsylvania

(NOTICIAS YA).- Un joven hispano está involucrado en dos hechos fatales, un atropellamiento múltiple y el asesinato a martillazos de una mujer en Pennsylvania.

Según los informes de la Policía Estatal de Pensilvania, un automóvil arrolló a una multitud en el distrito de Berwick del condado de Columbia, durante un evento comunitario en donde se estaban recaudando fondos para las víctimas de un incendio mortal en una casa.

Troop N grieves with the Family members of all the Victims along with the entire Community during this difficult time. We will do a thorough Investigation and bring Justice to all involved!

