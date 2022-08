La historia detrás de las Donas Winchell's

(NOTICIAS YA).- Winchell's Donuts House es una empresa internacional de donas y una cadena de cafeterías fundada por Verne Winchell el 8 de octubre de 1948 en Temple City, California. Actualmente, hay más de 170 tiendas en 6 estados del oeste, así como en Guam, Saipan (la mayor isla de las Islas Marianas del Norte, un estado libre asociado de los Estados Unidos en el Océano Pacífico occidental) y Arabia Saudita. Varias tiendas también operaron en Nagoya, Japón en el pasado, con la mayoría de las tiendas ubicadas dentro de los supermercados Uny, ya que Uny Co., Ltd. era el titular de la franquicia principal en Japón.

Winchell's tiene su sede en City of Industry, California y el eslogan de la cadena es "Home of the Warm 'n Fresh Donut", y afirma ser la cadena de donas más grande de la costa oeste. También ofrece a sus clientes una docena de 14 donas, a diferencia de la docena estándar.

Winchell's anteriormente era propiedad de Denny's En 2004, Winchell's fue comprada por Yum-Yum Donuts, una empresa que opera 70 tiendas de donas bajo su propio nombre, pero continúa operando las tiendas de Winchell bajo su nombre. A principios de la década de 2000, Winchell's cerró sus tiendas en Portland, Oregón y fueron reemplazadas por "Heavenly Donuts". En 2005, se retiró del área de Kansas City y la mayoría de las ubicaciones se convirtieron en Krispy Kreme.

Con más de 70 variedades de donas y productos de panadería Warm ‘n Fresh™, Winchell’s ofrece a sus clientes donas, rollos de canela, muffins, bagels, croissants y sandwiches.

Las donas de Winchell cuentan con rellenos de frutas y especias como canela y nuez moscada y glaseado de chocolate agridulce, además de bebidas, que incluye café caliente y congelado, leche, té, refrescos y jugos.