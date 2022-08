Por huir de la policía, motociclista impacta y mata a ciclista en Carlsbad

(NOTICIAS YA).-Un hombre a bordo de una motocicleta, acompañado de una mujer, impactó contra un ciclista hiriéndolo fatalmente la tarde de este lunes en Carlsbad, detalló la Policía local a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 pm cuando se notificó al Departamento de Policía de la Ciudad sobre un choque de tránsito en Carlsbad Boulevard, cerca de Palomar Airport Road.

La investigación preliminar reveló que el motociclista estaba siendo perseguido por un oficial de parques estatales, por conducir a exceso de velocidad y manejo imprudente de la moto cuando de repente ocurrió la colisión.

Debido a la velocidad a la que manejaba, fue que impactó contra el otro hombre que viajaba en bicicleta.

Traffic alert - Carlsbad Boulevard from Palomar Airport Road to Island Way is closed due to a traffic collision. Please choose an alternate route. Thanks for your assistance. pic.twitter.com/NM7uL7KSZO

— Carlsbad Police (@CarlsbadPolice) August 15, 2022