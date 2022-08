$25 dólares por hora ¡Conoce la nueva oportunidad de empleo en San Diego!

(NOTICIAS YA).-Una nueva oportunidad para laborar está disponible en el condado de San Diego. El Registro de Votantes busca trabajadores electorales y capacitadores experimentados para ocupar puestos en las próximas elecciones generales para gobernador (directas en todo el estado) del 8 de noviembre de 2022.

A través de sus redes sociales, la oficina electoral informó detalles sobre sus vacantes disponibles.

“Como trabajador electoral nuevo o recurrente, recibirá capacitación y materiales para asegurarse de que tenga confianza y esté listo para ayudar a los votantes el día de las elecciones”, detalló.

Community members like you help ensure elections are fair, accessible, and secure. Learn more and apply today: https://t.co/bJj7xG29ax pic.twitter.com/i6rSJfkYZT

Be a part of democracy, be a poll worker! 🎉

Entre los requisitos destacan:

Además, enfatizó la necesidad de brindar asistencia a toda la población, requiriendo personas que dominen los siguientes idiomas: Chino, filipino, español, vietnamita, árabe, japonés y coreano.

Preparations for the November 8, 2022, General Election have begun! We are continuing to hire for the position of a Poll Worker Trainer ($25/hr). The last day to apply is 8/19.

For more information or to apply, please visit https://t.co/hJm5xg3VUZ pic.twitter.com/1qSB9XczUr

— San Diego County Registrar of Voters (@SDVOTE) August 15, 2022