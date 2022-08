Familia hispana asegura que una cadena de restaurantes no les ha pagado por su servicio de limpieza

Familia latina de Las Vegas dice que una cadena de restaurantes de comida rápida no les pagó por su servicio de limpieza de pisos y baños

“Hicimos un contrato de limpieza trabajamos dos meses, hicimos un servicio especial de limpieza de cocina de los pisos todo era pisos y baños nadamas y la señora no nos ha pagado.”

Por más de once años la familia Carr tienen una compañía de limpieza de pisos y baños en la ciudad de Las Vegas y dicen que su último trabajo que realizaron fue limpiar la cocina de un restaurante en esta ciudad y aseguran que ha intentado contactarse con la dueña de este local de comida rápida y no han logrado una respuesta.

“Mando un cheque lo rechazaron según porque no tenía fondos , pero cuando yo cheque el cheque no estaba firmado,le hablamos y nos dijo esta semana te mando otro y eso fue hace dos semanas y cada que le hablamos es oh si ahorita lo mando nomas no encontramos ninguna respuesta con ella.”

Pese a la situación que está pasando esta familia dice que la dueña de este negocio les dijo que no hicieron correctamente su trabajo de limpieza y ahora se encuentran desesperados y no saben qué hacer .

Sin embargo Martha dice que el contrato se firmó en el mes de Mayo y comenzaron a trabajar en Junio pero que jamás recibieron ningún centavo por su servicio.