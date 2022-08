Investigan homicidio en el Condado Costilla

Condado Costilla, Colorado.- Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Costilla, con la asistencia de la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI), investigan un homicidio cometido el pasado sábado. Según el Colorado Bureau of Investigations, Jesús Lozano, de 51 años, recibió un disparo aproximadamente a las 11 a.m. del 13 de agosto en su casa en la cuadra 900 de Wilking Way, en la Subdivisión Sangre de Cristo.

Lamentablemte horas después fue declarado muerto en un hospital de Alamosa. La información preliminar es hubo un disturbio entre la víctima y otra persona o personas que condujeron al tiroteo al interior de la vivienda de Lozano.

Los investigadores creen que este es un incidente aislado y que la víctima y el sospechoso o sospechosos pudieran conocerse.