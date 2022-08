VIDEO: Deja inundaciones en calles de Broomfield y Lafayette fuerte lluvia

(NOTICIAS YA).-Varias calles de los condados de Broomfield y Boulder se vieron rápidamente inundadas la mañana de este martes, cuando una cantidad inusual de agua se precipitó sobre estas áreas y provocó que las autoridades mantuvieran una alerta durante varias horas.

Desde las 8:30 a.m. se cerraron algunas avenidas, como Spared Way en Broomfield, entre la primera avenida y camino DesCombes, la cual fue reabierta hasta las 11:30 a.m. mientras que la calle 10th y la avenida este Ash, se mantuvieron cerradas hasta después de las 12:30 p.m.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boulder informó que hasta las 11 a.m. de este martes 16 de agosto, estuvo vigente una advertencia de inundaciones repentinas debido a una franja de fuertes lluvias que se presentó en el área afectada durante diciembre pasado por el incendio de Marshall que afectó además de Broomfield a Louisville y Superior.

Los datos registrados por NWS indican que se captó 3.23 pulgadas de lluvia en tan solo una hora y media, lo que es más del doble de las lluvias registradas en promedio en agosto en la ciudad, que equivale a 1.60 pulgadas.

Las autoridades de las ciudades y condados afectados ya trabajan en un diagnóstico de daños en carreteras, aceras, parques, senderos blandos y espacios abiertos.