(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil de El Paso anunció que el área de Transmountain Loop 375 en dirección oeste y este está cerrado por deslizamientos de rocas a causa de las lluvias de hoy.

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

🚨TRAFFIC ALERT 🚨🚔🚦🚧

Transmountain Loop 375 westbound and eastbound is closed due to rockslides from todays rain fall. Please avoid this area.

— EP SHERIFF'S OFFICE (@EPSHERIFF) August 17, 2022