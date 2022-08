Andrés García asegura que él causó la caída de Vicente Fernández

El actor Andrés García sorprendió a sus seguidores de YouTube al compartir una nueva declaración acerca de la caída que pudo provocar los problemas de salud de Vicente Fernández. Y es que se trata de un video en el que el protagonista de "Pedro Navaja", habló de algunas charlas que compartió con Vicente Fernández meses antes de que empeorara y que debido a ellas pudo haber caído y llevado al hospital.

Según sus palabras, ambos artistas se mandaban videos tiempo atrás en el que se echaban "carreritas" para ver quién podía caminar más ya que ambos estaban padeciendo problemas para hacerlo: "Creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía: ‘mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya", declaró en el video.

"Él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo. Y yo le mandaba videos aquí en la playa, le decía ‘ahora te mando yo el mío para que veas cómo voy mejorando’, que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué", dijo García en el mismo clip.

Aunque ambos artistas mantenían una relación bastante cercana luego de muchos años, García dice sentirse mal ya que él pudo haberlo causado y fue un accidente del cual Vicente ya no se recuperó.

"Él me enseñaba cómo caminaba rápido en loza, y yo le decía ‘ahora yo voy a caminar en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’, me contestaba, ‘no, no, si yo lo entiendo, a ver deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando’, y poco tiempo después de eso, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue", finalizó.

Recordar que "El Charro de Huentitán" murió luego de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar, colapsaran tras la caída en agosto de 2021, producto de la enfermedad Guillain-Barré que padecía.