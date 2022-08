Nueva modalidad de estafa en la frontera; así operan los delincuentes por WhatsApp

(NOTICIAS YA).- Los intentos de estafas por medio de WhatsApp continúan con los delincuentes buscando diversas modalidades para cometer robos a distancia.

Un caso reciente, expuesto a NoticiasYa, muestra cómo se llevó a cabo un intento de robo cuando un residente de Sonora recibió un mensaje de WhatsApp que creía era de una amiga que reside en Chicago.

El joven recibió varios mensajes en el que supuestamente su amiga le pedía como favor depositar una cantidad de dinero para liberar de la aduana el envío de 10 mil dólares y joyas.

De eso se trata la nueva modalidad, los delincuentes piden a familiares o amigos de la víctima hacer un pago de 300 dólares a una empresa de paquetería para liberar el envío de la aduana.

Aunque este caso se pudo evitar, cuando el amigo de la víctima se dio cuenta de que todo se trataba de una suplantación de identidad ya había compartido información personal.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, las víctimas podrían incluso ser vulnerables a otro tipo de delitos, como secuestro.

“Al ser mensajes de supuesta paquetería, preguntan por domicilio, direcciones, entradas y salidas, horarios, a lo que podría ser víctima de extorsión o posible secuestro”, advirtió Jorge García, presidente de Command Center Technologies.

Este tipo de delitos va en aumento en Estados Unidos y en Tijuana ya hay varias víctimas.

La recomendación principal es no responder a ningún mensaje sospechoso en WhatsApp, además de no proporcionar información personal ni financiera, no realizar depósitos o transferencias y llamar al 088 para denunciar el número de teléfono.