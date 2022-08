Bad Bunny y Karol G son los más nominados en los Premios Billboard Latin 2022

Bad Bunny se ha convertido en el artista con mayor número de nominaciones al Billboard Latino 2022, sumando 23 categorías entre las que se incluyen Artista del Año, Gira del Año, y gracias a su último disco Un Verano Sin Ti (2022), también es finalista en las categorías Top Latin Album del Año y Álbum Latin Rhythm del Año, así como con los temas 'Me Porto Bonito', 'Tití Me Preguntó', 'Ojitos Lindos' y 'Party', que figuran entre las categorías Hot Latin Song, Canción del Año y Canción del Año Streaming.

Un triunfo más para el puertorriqueño que desde hace tiempo atraviesa una racha de éxitos que van desde la pantalla grande, la moda y por supuesto, la música.

El segundo puesto en acumular nominaciones en la premiación, fue la colombiana Karol G, quien obtuvo 15 categorías entre las que se incluyen Artista del Año, Top Latin Album del Año y Álbum Latin Rhythm del Año por su aclamado KG0516 (2021). Además "La Bichota" cuenta con siete nominaciones por su tema 'Mamiii' junto a Becky G, uno de los singles más exitosos de su carrera.

La tercera casilla de la noche, es para la californiana Becky G quien obtuvo 11 nominaciones, al igual que el boricua Farruko, quien también obtuvo 11 y compite cara a cara con el "Conejo Malo" para consagrarse como el Artista del Año.

En la categoría de regional mexicano, Eslabón Armado lidera la categoría con 6 nominaciones que incluye Artista Regional Mexicano del Año. Eslabón está seguido por Grupo Firme y Calibre 50 quienes recibieron 5 nominaciones respectivamente.

Esta es la lista completa de los nominados a los Premios Billboard Latin Music Awards 2022.

Artista del Año / Artist of the Year

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New

Gira del Año / Tour of the Year

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year

“Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino / Hot Latin Songs Artist of the Year, Male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina / Hot Latin Songs Artist of the Year, Female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del Año, Latin Airplay / Latin Airplay Song of the Year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El Incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In Da Getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top Latin Album” del Año / Top Latin Album of the Year

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino / Top Latin Albums Artist of the Year, Male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina / Top Latin Albums Artist of the Year, Female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo / Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group