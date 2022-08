Colorado lanza panel de datos de viruela del mono

(NOTICIAS YA).- A medida que el virus de la viruela del simio continúa propagándose en Colorado y el área metropolitana de Denver, el departamento de salud del estado está agregando una nueva herramienta a su sitio web para mantener a los ciudadanos actualizados sobre la información más reciente.

Similar al panel de control de COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el nuevo panel de datos de viruela símica muestra datos a nivel estatal y de condado, pero solo incluye datos demográficos a nivel estatal, por lo que no se comparte información potencialmente identificable.

Si bien la cantidad de casos en Colorado sigue siendo baja, los casos de viruela del mono han ido en aumento durante los últimos meses del verano.

Hasta el jueves por la mañana, se han reportado 168 casos de viruela del mono en Colorado, pero las cifras están aumentando en los últimos meses del verano. CDPHE registró dos casos en mayo, seis en junio, 66 en julio y 94 en agosto hasta el momento.

La mayoría (85%) de los casos son entre hombres, concentrados principalmente en el área metropolitana de Denver. Dos de cada tres casos son entre personas que se identifican como lesbianas o gays, sin embargo, esa proporción podría ser mayor ya que el 12% de los encuestados no completaron su orientación sexual cuando se les preguntó.

“La razón por la que estamos preocupados y prestamos atención es que tenemos una oportunidad que, creo, es mucho mayor que la que tuvimos con COVID, para controlarlo realmente”, dijo la directora médica de Denver Health, la Dra. Connie Price, durante una conferencia de prensa el jueves. con CDPHE. “La viruela del mono no es tan transmisible como la COVID, y parece poco probable que evolucione para ser así”.

El nuevo tablero tiene información sobre dónde hacerse la prueba de la viruela del simio, qué hacer si tiene la viruela del simio e información sobre las clínicas locales de vacunación.

¿Dónde hacerse la prueba de detección de la viruela del mono?

Las personas que manifiestan síntomas de viruela del mono, o creen haber estado expuestas al virus, deben ponerse en contacto con un proveedor de atención médica para hablar sobre las pruebas de detección. Ahora, muchos proveedores pueden enviar muestras a través de redes de laboratorios comerciales tales como Aegis Science, Labcorp, Mayo Clinic Laboratories, Quest Diagnostics y Sonic Healthcare.

Si no cuenta con un proveedor de atención médica o no tiene seguro, acuda a los sitios que se indican a continuación. Estos disponen de pruebas de viruela del mono para quienes tienen una erupción cutánea y sospechan que han contraído la enfermedad. Hay un número limitado de citas disponibles. Llame al número de teléfono indicado para preguntar al respecto. Si tiene una erupción cutánea o llagas, cúbraselas con mangas largas, pantalones o un vendaje. Asimismo, lleve una cubrebocas bien ajustada sobre la nariz y la boca durante su cita. Los pacientes pueden llevar este documento a su cita médica.

Denver Sexual Health Clinic

Teléfono: (303) 602-3540

Dirección: 660 N. Bannock St., Pavilion L, 2nd Floor, Denver, CO 80204 (A la fecha, Denver Sexual Health Clinic solo está evaluando pacientes que han estado sexualmente activos o expuestos al virus durante el último mes y que, además, tienen un sarpullido).

Jefferson County Public Health Sexual and Reproductive Health Clinic

Teléfono: (303) 239-7040

Dirección: 645 Parfet St., Lakewood, CO 80215

(A la fecha, JCPH Sexual & Reproductive Health Clinic solo está evaluando pacientes que tienen sarpullido).

Mesa County Public Health

Teléfono: (970) 248-6900

Dirección: 510 29 1/2 Road, Grand Junction, CO 81504

(A la fecha, Mesa County Public Health solo está evaluando pacientes que tienen sarpullido).

UCHealth University of Colorado Hospital

Teléfono: (720) 848-0000

Dirección: 12605 E 16th Ave, Aurora, CO 80045

(A la fecha, University of Colorado Hospital solo está evaluando pacientes que tienen sarpullido).

Weld County Public Health

Teléfono: (970) 304-6420

Dirección: 1555 N. 17th Ave., Greeley, CO 80631

(A la fecha, Weld County Public Health solo está evaluando pacientes que tienen sarpullido).

Información sobre la vacuna

Se les recomienda a algunas personas que ha estado expuestas recientemente a la viruela del mono que se apliquen una vacuna llamada JYNNEOS. La FDA ha dado su plena aprobación a la vacuna. Colorado cuenta actualmente con un suministro sumamente limitado de vacunas que le fueron entregadas por el gobierno federal.

Si estuvo expuesto al virus, vacunarse reduce el riesgo de que usted contraiga la viruela del mono. Cuanto antes se vacune una persona que ha estado expuesta al virus, mejor. La vacuna también puede reducir la gravedad de los síntomas si usted se enferma más adelante. Las personas que ya manifiestan síntomas de la viruela del mono (tales como fiebre, sarpullido, etc.) no deben vacunarse.

Clínicas de vacunación del CDPHE

El CDPHE está organizando un número limitado de clínicas de vacunación gratuitas para los habitantes de Colorado que reúnen los requisitos descritos más abajo. Solicite una cita de vacunación completando este formulario. Las citas se harán conforme a nuestro suministro extremadamente limitado de vacunas entregadas por el gobierno federal.

Las personas que actualmente califican para la vacunación debido al periodo expandido posexposición son:

Cualquier persona de 18 años o más que estuvo en contacto físico cercano durante los últimos 14 días con alguien que tiene viruela del mono.

Hombres homosexuales, bisexuales u otros que tienen sexo con hombres; o personas transgénero, no binarias o de género diverso de 18 años o más quienes:

tuvieron varios compañeros sexuales en los últimos 14 días, o

tuvieron compañeros sexuales desconocidos en los últimos 14 días, o

tuvieron contacto físico cercano con otras personas en algún lugar donde se lleva a cabo el sexo anónimo o grupal.

Cualquier persona identificada por los organismos de salud pública como un contacto de alto riesgo de alguien que tiene viruela del mono.

A la fecha, el suministro disponible de vacunas es muy limitado. Completar este formulario de interés no le garantizará una cita para la vacuna.

Proveedores de la vacuna

Departamento de salud pública del condado de Jefferson

Teléfono: 303-239-7078

Dirección: 645 Parfet St., Lakewood, CO 80215

(Jefferson County Public Health está ofreciendo actualmente vacunas posexposición y para el periodo expandido posexposición, solo con cita previa y para quienes cumplen con los criterios establecidos en la sección anterior).

Tri-County Health Department

Direcciones: varias direcciones en Aurora, Castle Rock, Westminster

(Actualmente, Tri-County Health Department está ofreciendo vacunas posexposición y para el periodo expandido posexposición para quienes cumplen con los criterios establecidos en la sección anterior).