Aterrizaje fatal: Tres personas mueren al chocar en aeropuerto de Califonia

(NOTICIAS YA).- Tres personas murieron a bordo de dos avionetas que chocaron en el aire cuando intentaban aterrizar en un pequeño aeropuerto de California.

El desastroso aterrizaje se registró durante la tarde de este jueves, 18 de agosto, sobre el Aeropuerto Municipal de Watsonville, según informó el miembro del consejo, Eduardo Montesino.

Un Cessna 152 monomotor y un Cessna 340 bimotor chocaron durante su descenso final, de acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), citado por CNN.

Los tres pasajeros fueron las únicas víctimas del fatal choque, además de una mascota que iba a bordo de uno de los aviones, pero nadie resultó lesionado en tierra.

Los informes del fatal incidente llegaron justo antes de las 3 p.m., según una publicación de Twitter de la ciudad, que está ubicada aproximadamente a una hora al sur de San José.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

