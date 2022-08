Hombre de Longmont da positivo a Virus del Nilo Occidental

(NOTICIAS YA).- Longmont, Colorado.- El condado Boulder reportó este viernes su primer caso humano del Virus del Nilo Occidental este año. Se trata del caso de un hombre de 65 años residente de Longmont.

El hombre fue examinado y diagnosticado después de que reportó rigidez y dolor en las articulaciones, fiebre, escalofríos, dolor abdominal y dolores en el cuerpo, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder.

En el estado en lo que va del año, se han reportado cinco casos humanos del Virus del Nilo Occidental tres de los cuales resultaron en hospitalización. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado nadie afortunadamente, ha muerto por el virus este año.

Los síntomas del virus del Nilo aparecen de tres a 14 días después de haber sido picado por un mosquito portador de la infección. La mayoría de los casos son leves. No hay tratamiento ni cura, pero los proveedores de atención médica pueden tratar los síntomas, dijo Salud Pública del Condado de Boulder.

El departamento de salud dijo que todo mundo corre riesgo de infección, y las personas mayores de 50 años o con un sistema inmune debilitado tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. La temporada de mosquitos generalmente dura desde finales de abril hasta mediados de octubre y termina con la primera helada en el otoño.



¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental es un virus que se transmite con mayor frecuencia a través de mosquitos infectados.

Las personas no pueden transmitir el virus del Nilo Occidental a otras personas. El riesgo para los humanos ocurre principalmente desde junio hasta principios de septiembre, cuando los mosquitos están activos.

¿Cómo se infectan las personas con el virus del Nilo Occidental?

La mayoría de las personas contraen el virus del Nilo Occidental por la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se infectan cuando se alimentan de aves infectadas. Los mosquitos infectados pueden transmitir el virus a los humanos y otras aves.

En un pequeño número de casos, el virus del Nilo Occidental se ha propagado a través de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y de madre a hijo durante el embarazo o en el momento del parto.

¿Quién está en riesgo de infección con el virus del Nilo Occidental?

Cualquier persona que viva en un área donde el virus del Nilo Occidental esté presente en los mosquitos puede infectarse. Colorado ha tenido casos del virus del Nilo Occidental todos los años desde 2002. El riesgo de infección es mayor para las personas que trabajan al aire libre o participan en actividades al aire libre, debido a la mayor exposición a los mosquitos.

Las personas de cualquier edad pueden contraer el virus del Nilo Occidental. Sin embargo, las personas mayores de edad corren el mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave. Las personas con ciertas afecciones médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y las personas que han recibido trasplantes de órganos, también corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.

¿Cuáles son los síntomas del virus del Nilo Occidental?

La mayoría de las personas infectadas con virus transmitidos por mosquitos no se enferman. Para las personas que sí lo hacen, el tiempo entre la picadura del mosquito y el inicio de los síntomas puede ser de 2 a 14 días. En casos raros, el virus puede causar una infección cerebral grave, como meningitis o encefalitis. Estas infecciones comienzan repentinamente con fiebre alta y dolor de cabeza y pueden progresar a rigidez en el cuello, desorientación, temblores y coma. Las infecciones graves pueden provocar daño cerebral permanente o la muerte. La mayoría de las muertes ocurren en personas mayores de 50 años. No existe tratamiento para el virus que no sea la atención de apoyo, y no existe una vacuna para prevenirlo. Si cree que usted o un miembro de su familia está enfermo con el virus del Nilo Occidental, consulte a un proveedor de atención médica.

¿Cómo pueden las personas protegerse contra el virus del Nilo Occidental?

La forma más efectiva de prevenir la enfermedad del virus del Nilo Occidental es prevenir las picaduras de mosquitos.

Para protegerse:

Use repelentes de insectos cuando salga al aire libre. Los repelentes que contienen DEET, picaridina, IR3535 y algo de aceite de eucalipto limón y productos de para-mentano-diol brindan la mejor protección. Siga las instrucciones de la etiqueta. Limite las actividades al aire libre al anochecer y al amanecer, cuando los mosquitos que transmiten el virus del Nilo Occidental están más activos.

Use ropa protectora (pantalones largos, camisas de manga larga y calcetines) en áreas donde los mosquitos estén activos. Rocíe la ropa con repelente de insectos para mayor protección.

Para hacer su casa a prueba de mosquitos:

Drene el agua estancada alrededor de su casa con frecuencia. Vacíe el agua de llantas, latas, macetas, canaletas obstruidas, barriles de lluvia, bebederos para pájaros, juguetes y charcos.

Instalar o reparar pantallas en ventanas y puertas.