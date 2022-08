Hombre de Nuevo México gana Powerball de $2 millones

(NOTICIAS YA).-Residente de Nuevo México gana ¡Powerball de $2 millones!, de acuerdo con el comunicado oficial de NewsMexicoLottery.

Glenn McDonald de Loving, reclamó un premio en la sede de la Lotería de Nuevo México el 17 de agosto.

Glenn compró su billete ganador Quick Pick Powerball en Brewer Oil Loving Chevron.

Regresó a la tienda el fin de semana pasado para revisar sus boletos, sin tener idea de que ganó. La señora de la caja registradora escaneó su boleto y le dijo que tenía que reclamar su premio en la Sede de la Lotería. Él preguntó: "¿Qué gané?" Y ella dijo: "No sé, todo lo que puedo decirles es que hay un premio de $ 2 millones que todavía está disponible".

Sres. McDonald ha estado jugando Powerball durante unos tres años y siempre compra Power Play. Acertó los cinco números de White Ball (8, 15, 46, 56 y 68) del sorteo del 6 de agosto de 2022, pero falló el número de Powerball (3). Normalmente, esto daría como resultado un ganador de $ 1 millón. Sin embargo, debido a que compró Power Play por un dólar extra, aumentó su premio a $2 millones.

Cuando Glenn le dijo a su esposa que ganó, ella no le creyó. Ella dijo: "Oh, dices eso todo el tiempo". Glenn dijo que todavía no lo cree, pero el cheque gigante de gran tamaño que se llevará a casa podría ayudarlo a probarlo.

Boleto de $1 millón de Powerball del 4 de julio aún sin reclamar

Mientras tanto, un boleto ganador de $1 millón de la lotería Powerball de Nuevo México del 4 de julio sigue sin ser reclamado.