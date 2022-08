Identifican a 10 adultos que dijeron ser menores bajo custodia en El Paso

(NOTICIAS YA).-Agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso identificaron recientemente a 10 adultos haciéndose como menores no acompañados mientras están bajo custodia.

Tres adultos haciéndose pasar por menores fueron descubiertos por agentes en Procesamiento Central Sector El Paso Center mientras intenta utilizar documentación falsificada.

Los tres formaban parte de un grupo de 13 migrantes encontrados por agentes de la estación El Paso el 16 de agosto. Los tres fueron encontrado, junto con nueve niños no acompañados de Guatemala y un adulto. estos individuos hacerse pasar por menores para evitar la expulsión.

El 17 de agosto, agentes adscritos al CPC descubrieron a tres hombres de Guatemala con el mismo delito. Los individuos, de 26, 25 y 18 años, formaban parte de un grupo de nueve migrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos y fueron encontrados por agentes de la estación El Paso.

Los individuos fueron interrogados en el CPC luego de que los agentes detectaran discrepancias entre su relato y la documentación que presentaron para hacerse pasar por menores de edad.

Un tercer evento significativo ocurrió cuando los agentes asignados a la Estación Ysleta descubrieron un grupo de ocho menores no acompañados de Guatemala cruzando la frontera ilegalmente el 17 de agosto.

Dos individuos de este grupo, un hombre de 22 años y una mujer de 19 años fueron descubiertos como impostores una vez que fueron interrogados por agentes del CPC y tras detectar discrepancias durante sus entrevistas.

Las personas que intenten hacerse pasar por niños no acompañados pueden enfrentar cargos bajo 18 USC 1001 (Declaraciones falsas a agentes federales) y 18 USC 371 (Conspiración para defraudar a los EE. UU.) entre otros cargos por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

Los esfuerzos de investigación de los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso han dado como resultado la detección de más de 665 migrantes adultos haciéndose pasar por menores durante el FY2022.

“Las Organizaciones Criminales Transnacionales explotan a los migrantes convenciéndolos de que se hagan pasar por menores de edad para

ser procesada como tal”, dijo la jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso, Gloria I. Chavez. “El fraude de identidad es un

táctica común utilizada por las TCO para aprovecharse de los migrantes que desconocen las consecuencias legales de

sus acciones mientras intentan engañar a las autoridades”.

