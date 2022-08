Inician rondas de vacunación contra la viruela del mono en el condado de Hidalgo

(NOTICIAS YA).- El condado de Hidalgo inició las rondas de vacunación contra la viruela del mono el pasado miércoles tras recibir 500 dosis del Departamento de Servicios de Salud de Texas.

Esto significa que la vacuna solo estará disponible para 1,250 pacientes de alto riesgo.

“Un porcentaje de las vacunas recibidas en el Valle del Río Grande se compartió con las Clínicas Westbrook, del área de McAllen Y Harlingen para apuntar a la población de mayor riesgo. El Departamento de Salud del condado de Hidalgo también revisó su lista de clientes existentes y se acercó a los pacientes de mayor riesgo para coordinar la administración de la vacuna”, anunció el condado mediante un comunicado.

Aún la vacuna contra la viruela del mono no está disponible para el público y las autoridades sanitarias del Estado dijeron que no recibirán nuevas dosis hasta noviembre.

Al momento, hay más de 12,000 contagios en Estados Unidos.

NEWS RELEASE: Despite having no confirmed monkeypox cases locally, the Hidalgo County Health and Human Services Department began vaccinating a population of high-risk clients with the monkeypox vaccine as a preventive effort on Wednesday.

See releases for more details. pic.twitter.com/DTcbH6D3B5

— Hidalgo County (@HidalgoCounty) August 17, 2022