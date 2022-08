TikTokers firman iniciativa "People Over Prime" para no trabajar con Amazon

(NOTICIAS YA).- Un grupo de TikTokers aprovechan su popularidad para enfrentarse al gigante estadounidense Amazon.

El martes pasado, un colectivo de al menos 70 de creadores de contenido de TikTok con alcance colectivo de 51 millones de usuarios, anunció "People Over Prime", es una iniciativa que se compromete a no trabajar en Amazon.

También establecieron que tampoco se recibirán patrocinios de la gigante de comercio electrónico hasta que la compañía cumpla con la demanda del Sindicato de Trabajadores de Amazon.

Esta iniciativa fue creada por una alianza sin ánimo de lucro Gen Z for Change, formada por el colectivo de TikTokers.

Elise Joshi la directora de la alianza, expresó que el colectivo decidió apuntar a Amazon después de una campaña anterior a favor de los trabajadores sindicalizados de Starbucks.

La creadora de contenido explicó para Yahoo! Finance , que con Gen-Z for Change, buscan apoyar a los sindicatos del todo país.

Amazon makes Creators sign non-disparagement agreements.

They think they can prevent us from speaking out against their unjust labor practices and union busting, but they are sadly mistaken. #PeopleOverPrime is now 51 MILLION collective followers and growing as we speak😇 pic.twitter.com/ygdX2ADsEo

— Elise Joshi (@EliseJoshi) August 16, 2022