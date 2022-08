Vacunas contra viruela símica en todo Colorado este fin de semana

(NOTICIAS YA).- Las clínicas de vacunación contra la llamada viruela símica son para aquellos que cumplen con uno de los siguientes criterios:

Cualquier persona mayor de 18 años que haya tenido contacto físico cercano con alguien que tiene MPV en los últimos 14 días. (Esto incluye personas de cualquier edad, género y orientación sexual).

Hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres, o personas transgénero, no binarias o de género diverso de 18 años o más que:

Ha tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días, o

Ha tenido parejas sexuales que no conocía previamente en los últimos 14 días, o

Ha tenido contacto físico cercano con otras personas en un lugar donde puede haber sexo anónimo o grupal.

Cualquier persona identificada por salud pública como un contacto conocido de alto riesgo de alguien que tiene MPV.

Fecha y horarios:

Sábado, 20 de agosto

Clínica realizada en el Campus Principal del Colorado Department of Public Helath and Environment

Hora: 9am - 1:30pm

Dirección: 710 South Ash Street, Glendale, CO

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/8311296044

Clínica realizada en Out Boulder County Pridehouse (autobús móvil de vacunas)

Hora: 9am - 2pm

Dirección: 1443 Spruce St., Boulder, CO 80302

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/6134210942

Clínica realizada en Club Q (Autobús Móvil de Vacunas)

Hora: 3pm - 12am

Dirección: 3430 North Academy Blvd., Colorado Springs, CO 80905

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/6461103592

domingo, 21 de agosto

Clínica realizada en el Campus Principal del CDPHE

Hora: 9am - 1:30pm

Dirección: 710 South Ash Street, Glendale, CO, 80246

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/3921680712

Clínica realizada en el Comercio (Autobús Móvil de Vacunas)

Hora: 13:00 - 21:00

Dirección: 475 Santa Fe Dr., Denver, CO 80204

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/2631677109

Clínica celebrada en Triangle Denver (autobús móvil de vacunas)

Hora: 10am - 8pm

Dirección: 2036 N Broadway, Denver, CO 80205

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/8012941369

Clínica realizada en el Departamento de Salud Pública del Condado de El Paso (Autobús Móvil de Vacunas)

Hora: 10am - 4pm

Dirección: 6436 US Hwy 85-87, Fuente, CO 80817

Regístrate: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/0961021313

Clínica realizada en Pueblo Pride Old Wells Fargo Bank (autobús móvil de vacunas)

Hora: 12pm - 5pm

Dirección: 201 West 8th St., Pueblo, CO 81003

Registro: https://www.comassvax.org//appointment/en/reg/0011601923

Pueblo Pride