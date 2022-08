Residentes son evacuados por deslave en el oeste de El Paso

(NOTICIAS YA).-

“Tuvimos que dormir en el carro porque no hay mucho."

Las lluvias pueden causar choques entre automóviles, inundaciones, desbordes en ríos y en situaciones atípicas pueden ocasionar deslaves en nuestra región. Tal es el caso del complejo de apartamentos el dorado ubicados en la cuadra 3500 de la calle Sun Bowl.

“En este caso se nos reportó un colapso de un edificio al presentarnos descubrimos que lo que colapso fue un muro de roca que estaba atrás de la estructura perteneciente a un estacionamiento y este cayo en el edificio de departamentos destruyendo varios de ellos aproximadamente 3 o 4 unidades fueron dañadas. Se tuvo que ser una evacuación completa del edificio por seguridad ya que también el colapso daño las tomas de agua, las tomas de gas y las tomas eléctricas.”

Varios residentes de este edificio fueron afectados ya que fue necesario dejar sus hogares debido a las fallas provocadas por el deslave.

“Nomas se escuchó que era como un terremoto como que piedras arrastrándose y vimos que era un deslave. Salimos a checar con los vecinos para ver si estaban bien fuimos asomarnos atrás y vimos el deslave. Después nos sacaron ya que había una fugas de gas y de electricidad.”

Dichos residentes esperan que esta situación pase lo mas rápido posible, ya que ellos y sus mascotas no tienen donde dormir.

“Nos dormimos en el carro porque pues no había mucho y la oficina nos dieron el número de la cruz roja para que nos pudieran ayudar en lo necesario pero fuera de eso no nos han dicho nada de cuando volvemos y eso. Ahorita nos metimos porque ya no hay policía por que en la madrugada si había y ahorita nos pudimos meter a agarrar los gatos. No los podemos dejar atrás.”

-Por Carlos AlvarezP