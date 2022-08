Cavernas de Carlsbad cierran este domingo debido a las inundaciones

(NOTICIAS YA).- El Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad informó por medio de su cuenta de Twitter que el centro de visitantes y la caverna permanecerán cerrados hoy domingo por las inundaciones.

También el camino hacia el centro de visitantes y la caverna está cerrado el día de hoy.

Debido a las inundaciones que se presentaron en el camino, los equipos de mantenimiento evaluarán para limpiar los escombros de la carretera, informó el Parque Nacional.

Due to flooding, the road to the visitor center and cavern will be closed tomorrow (Sunday). The visitor center and cavern will also be closed. Maintenance crews will begin to assess and clean debris from the roadway. Check this site for updates. pic.twitter.com/SiPORK0xhc

