Deja choque en Colfax pasajero grave y conductor herido

(NOTICIAS YA).-Un accidente que se suscitó durante la mañana de este domingo, mantuvo cerrados un par de carriles de la 225 durante varias horas mientras el percance era investigado por el Departamento de Policía de Aurora.

#TrafficAlert NB 225 just north of 17th Ave, Officers are working a serious, single vehicle crash. Passenger has life-threatening injuries, driver has non-life-threatening injuries. Two lanes of 225 are closed for the investigation. Take alternate routes if possible. pic.twitter.com/htefzUpBGb

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) August 21, 2022