El clima activo sigue para este domingo en El Paso

(NOTICIAS YA).- El Servicio Meteorológico Nacional El Paso (NWS El Paso, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el clima activo seguirá presente este domingo en la ciudad.

De acuerdo con el NWS El Paso, habrá posibilidades de inundaciones repentinas menores bajo fuertes aguaceros.

En cuanto a los vientos, se presentarán principalmente del oeste, con velocidades entre los 5 y 10 mph (8 y 16 kph), informó el NWS El Paso.

Las altas temperaturas se presentarán por debajo de lo normal para esta época del año. El día de hoy se presentarán aguaceros y tormentas eléctricas; aunque, disminuirán ligeramente durante el día, según NWS El Paso.

Active weather will continue for Sunday. Minor flash floodings will be possible under heavy downpours. The winds will be mainly from the west between 5 and 10 mph. The high temperatures will be well below the normal for this time of the year. #nmwx #txwx pic.twitter.com/8tmg5eeExZ

— NWS El Paso (@NWSElPaso) August 21, 2022