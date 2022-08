Muere motociclista tras accidente en Colfax este

(NOTICIAS YA).-Durante la madrugada de este domingo ocurrió un accidente que involucró a tres vehículos y que terminó con un motociclista muerto en la avenida este Colfax y la calle norte Moline, donde el conductor de una camioneta permaneció en la escena.

El Departamento de Policía de Aurora dijo que un motociclista viajaba hacia el oeste en la avenida este Colfax cuando fue golpeado por una SUV Ford que trató de evitar una colisión con otra SUV Blanca que no permaneció en el lugar del accidente.

El choque se dio en la intersección entre la avenida este Colfax y la calle norte Moline a la 1:44 a.m. de este domingo, donde el conductor de la SUV de color blanco no permaneció en la escena y no ha sido identificado.

El conductor de la motocicleta fue declarado sin vida en el lugar de los hechos y será identificado por la oficina forense del condado Arapahoe.

Por su parte el conductor de la SUV Ford, permaneció en el lugar del choque y está colaborando con las investigaciones.

