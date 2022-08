Esta semana: Arranca construcción de nuevo cruce fronterizo en Otay Mesa

(NOTICIAS YA).-Esta semana inicia la construcción del nuevo puerto de entrada para el área de San Diego, una instalación que los funcionarios esperan que acelere los tiempos de espera en la frontera en toda la región, informó FOX.

El puerto de entrada este de Otay Mesa (Otay Mesa East Port of Entry) y la ruta estatal de peaje que lo acompaña, la Ruta 11, han permanecido en planes durante dos décadas y ahora se espera que inicie operaciones en 2024.

Los políticos locales llevarán a cabo una ceremonia de inauguración del cruce este lunes antes de que los equipos de construcción comiencen a trabajar, anunciaron California Department of Transportation (Caltrans) y San Diego Association of Governments (SANDAG) en un comunicado de prensa.

One of the last major highway connections along the U.S.-Mexico border is open. The SB SR-125 to WB SR-905 connector is a $28.9 million infrastructure project made possible by $16 million in funding from #SB1 the Road Repair & Accountability Act of 2017. #RebuildingCA @SANDAG pic.twitter.com/CyZuGNUW1h

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) August 19, 2022