Inundaciones repentinas dejan casi 200 personas atrapadas en parque en Nuevo México y una desaparecida en Utah

(NOTICIAS YA).- Unas 160 personas quedaron atrapadas durante horas en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad en Nuevo México debido a las inundaciones repentinas antes de ser evacuadas el sábado, dijeron las autoridades.

El condado de Eddy, donde se encuentra gran parte del parque, estaba bajo una advertencia de inundación repentina el sábado por la tarde y el parque recibió 0,6 pulgadas de lluvia ese día, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los fuertes aguaceros inundaron el parque.

Los visitantes del parque se refugiaron en el centro de visitantes durante casi nueve horas, informó KOAT, afiliada de CNN. Asimismo, informaron que los funcionarios del parque permitieron que la gente se fuera justo antes de la medianoche.

Las Cavernas de Carlsbad son un sitio del Patrimonio Mundial que cuenta con más de 119 cuevas de piedra caliza, según el Servicio de Parques Nacionales.

VIDEO: Paseños atrapados en las cavernas de Carlsbad por las inundaciones repentinas

Mónica Cardoza y su familia estaban visitando las cuevas en lo que se suponía sería un viaje de un día desde El Paso, Texas, cuando los guardabosques se acercaron y les dijeron que tenían que evacuar a medida que empeoraba la tormenta.

Se les permitió salir del centro de visitantes alrededor de las 11:30 p.m., dijo su esposo, Richard Cardoza. También describió un peligroso viaje fuera del parque.

"Había tres o cuatro lugares que, si no nos hubieran estado escoltando, no hubiera pasado", dijo.

"Fue aterrador y pensamos, 'Dios mío, ¿alguna vez saldremos de aquí?". Mónica Cardoza le dijo a CNN. "Pero gracias a Dios, estamos a salvo".

El centro de visitantes y la caverna permanecieron cerrados el domingo mientras los equipos de mantenimiento trabajaron para evaluar y limpiar los escombros de la carretera, según el Servicio de Parques Nacionales.

Por otro lado, el viernes guardabosques del Parque Nacional Zion de Utah fueron alertados sobre varios excursionistas que fueron "arrastrados" por la corriente y aún una mujer se encuentra desaparecida.

Esto a consecuencias de las fuerte lluvias que afectaron a unos 10 millones de personas en Nuevo México, Arizona y el oeste de Texas.

Cierre el domingo

El Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad informó por medio de su cuenta de Twitter que el centro de visitantes y la caverna cerró el domingo por las inundaciones.

También el camino hacia el centro de visitantes y la caverna está cerrado el día de hoy.

Debido a las inundaciones que se presentaron en el camino, los equipos de mantenimiento evaluarán para limpiar los escombros de la carretera, informó el Parque Nacional.

