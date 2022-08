Cierran cuatro piscinas en San Diego por escasez nacional de dióxido de carbono

(NOTICIAS YA).- Al menos cuatro piscinas municipales de San Diego serán cerradas de manera temporal a partir de este lunes, 22 de agosto, como resultado de una escasez nacional de dióxido de carbono (CO2).

El CO2 se utiliza para ayudar a equilibrar y mantener los niveles de pH en el agua de la piscina, y ha sido uno de los productos cuyo suministro se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19.

Como reemplazo de CO2 durante la escasez, los equipos de mantenimiento aplicarán continuamente ácido muriático, un químico común que se usa en las piscinas de los patios traseros, como una alternativa segura y monitorearán regularmente cada piscina para garantizar que los niveles de pH sean seguros para el público.

Sin embargo, estos cierres permitirán que el personal de mantenimiento de piscinas atienda y controle adecuadamente las nueve piscinas abiertas para seguir cumpliendo con las pautas de salud ambiental del condado de San Diego.

Las cuatro piscinas que cerrarán temporalmente a partir del lunes son:

Dos de las piscinas que cerrarán, Colina Del Sol y Martin Luther King, Jr., tienen fugas que se identificaron recientemente y se realizarán trabajos de reparación durante estos cierres relacionados con la escasez de CO2.

A nationwide carbon dioxide shortage is forcing the temporary closure of four City pools beginning Monday, Aug. 22. Carmel Valley, Colina Del Sol, Kearny Mesa and MLK will close and move programs to the nine other pools. High school and college athletics will not be impacted. pic.twitter.com/56KEqzcXC0

— City of San Diego (@CityofSanDiego) August 20, 2022