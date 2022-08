Fuerte incendio consume hasta 20 hectáreas en Pine Valley

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal registrado justo al norte de Pine Valley arrasó con al menos 50 acres (unos 200 mil metros cuadrados) este lunes.

El fuego se expandió alrededor de Pine Creek Road cerca de Noble Canyon y fue reportado cerca del mediodía de este lunes; se extendió por una pendiente y quemó de 20 a 30 acres a las 12:30 pm y de 50 a 60 acres a la 1:25 pm, informó Calfire.

Bomberos por tierra y aire combaten las llamas, mientras estas se propagan por la maleza espesa, informaron autoridades.

A partir de la 1:25 pm, el fuego ha crecido de 50 a 60 acres, dijo el Bosque Nacional de Cleveland a través de Twitter.

Pine Creek Road está cerrada temporalmente mientras los equipos de bomberos continúan trabajando para contener el fuego.

Update; The #ValleyFire is now 50 to 60 acres, burning heavy brush near Noble Canyon. Pine Creek Road is temporarily closed while firefighting resources work to suppress this fire. No evacuations or structures threatened at this time.

— Cleveland NF (@ClevelandNF) August 22, 2022