Hombre pasa más de 24 horas atrincherado en una casa de Mountain View

(NOTICIAS YA).- Un enfrentamiento entre equipos SWAT y un hombre atrincherado en una casa de Mountain View entró a su segundo día este lunes, luego de disparar contra los oficiales y provocar una alerta de refugio para sus vecinos.

De acuerdo con los informes, oficiales del Departamento de Policía de San Diego y SWAT han estado en la escena desde la mañana del domingo y aún continuaban ahí hasta el mediodía de este lunes, 22 de agosto.

Por medio de Twitter, el Departamento de Policía de San Diego informó que un hombre estaba disparando contra sus agentes en una casa de la cuadra 4500 de T Street.

Los primeros reportes al número de emergencias alertaron sobre un hombre armado que estaba amenazando a los vecinos, luego se escucharon disparos pero nadie resultó herido.

Ante la amenaza del sospechoso, las autoridades alertaron a los vecinos y les pidieron urgentemente que se refugiaran en algún lugar seguro mientras la actividad policial continuaba.

***POLICE ACTIVITY***

***SHELTER IN PLACE***

SDPD is asking neighbors in the area of 4550 T Street to SHELTER IN PLACE. A barricaded gunman has fired at officers. Police SWAT & Negotiators have been on scene for several hours.

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) August 22, 2022