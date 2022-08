VIDEO: Niña de 5 años fue arrastrada por la corriente en el Río Bravo

(NOTICIAS YA).-Tripulación de El Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) respondió a un rescate acuático.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescató a una mujer que era arrastrada por la corriente en el río Bravo.

Agentes municipales, en la colonia el Chamizal, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron a una persona que estaba siendo arrastrada por la corriente en el río Bravo.

Al llegar al lugar del reporte, se percataron de una mujer en el interior del río la cual estaba intentando llegar a la orilla, de inmediato los policías procedieron a extraerla para ponerla a salvo.

Cabe mencionar que se continúan las acciones de búsqueda en el lugar ya que pudiera haber más personas en la misma situación, mientras que la mujer fue trasladada al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue atendida por el personal en turno.

*Esta es una noticia en desarrollo:

EPFD crews responding to possible water rescue at Boone and Border HWY.

Stand by for updates. pic.twitter.com/pXddyBJ5oJ

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) August 22, 2022