VIDEO: Paseños atrapados en las cavernas de Carlsbad por las inundaciones repentinas

(NOTICIAS YA).-Unas 160 personas quedaron atrapadas durante horas en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad en Nuevo México debido a las inundaciones repentinas antes de ser evacuadas el sábado, dijeron las autoridades.

Las inundaciones en la carretera principal que lleva a las cavernas de carlsbad Nuevo México fueron cerradas, dejando varadas a decenas de personas dentro del parque durante la noche.

Inundaciones repentinas dejan casi 200 personas atrapadas en parque en Nuevo México y una desaparecida en Utah

Aproximadamente ocho horas fueron las que permanecieron varadas decenas de personas dentro del museo de las cavernas entre ellas se encontraban dos mujeres paseñas.

Y Stephanie Lian Chavez nos presenta el testimonio de paseños quienes se encontraban en el lugar:

El condado de Eddy, donde se encuentra gran parte del parque, estaba bajo una advertencia de inundación repentina el sábado por la tarde y el parque recibió 0,6 pulgadas de lluvia ese día, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los fuertes aguaceros inundaron el parque.

Los visitantes del parque se refugiaron en el centro de visitantes durante casi nueve horas, informó KOAT, afiliada de CNN. Asimismo, informaron que los funcionarios del parque permitieron que la gente se fuera justo antes de la medianoche.

Las Cavernas de Carlsbad son un sitio del Patrimonio Mundial que cuenta con más de 119 cuevas de piedra caliza, según el Servicio de Parques Nacionales.

El servicio de parques de Estados Unidos anunció que las cavernas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Este viernes se lanzaron advertencias de inundaciones:

AVISO de inundaciones activo desde medio día hasta el domingo en El Paso

